Tottenhami ründaja Harry Kane lõi eilses Premier League´i 5:2 võidumängus Swansea vastu kolm väravat. Nüüd on tal 2017. aasta jooksul kirjas 56 väravat.

See tähendab, et ta möödus Lionel Messist ja Cristiano Ronaldost, kellel tänavu rohkem mänge pole. Ühtlasi lõpetab ta ülisuure tõenäosusega kalendriaasta kõige edukama väravakütina. Märkimisväärne, sest viimasel seitsmel aastal on selle au jaganud Ronaldo (4 korral) ja Messi (3).

"On olnud imeline aasta," ütles Kane BBC-le. "Olen tahtnud iga aastaga edasi areneda. Suutsin seda tänavu ja kavatsen ka tulevikus aina paremaks saada."

24aastase inglase sõnutsi on võrdlus Messi ja Ronaldoga väga meelitav. "Nad on jalgpallimaailma aastaid domineerinud ja kuuluvad läbi aegade paremate sekka. See, et mind nendega ühte patta pannakse on juba suur tunnustus," arutles Kane.

Oma hoolealuse üle on äärmiselt õnnelik ka Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino. "Ta väärib seda (suurima skoorija tiitlit). Ta on tõeline professionaal ja kogu meeskonnale eeskujuks," ütles ta.