Portugallasest loots määrati Punaste Kuradite etteotsa 2016. aasta mais. Pärast seda on ta uutele mängijatele kulutanud ligi 300 miljonit naelsterlingit ehk 340 miljonit eurot. Ainuüksi Paul Pogba ja Romelu Lukaku eest on Mourinho välja käinud ligi 190 miljonit eurot.

"See pole piisav raha," teatas Mourinho. "Suurtele klubidele on hinnasildid hoopis teistsugused. Ajalooliselt suuri klubisid karistatakse üleminekuturul kõrgete hindadega."

Küll aga lisab kogenud treener, et kuigi neil on väärikas ajalugu, siis hetkel nad jalgpalli poolest maailma parimate sekka ei kuulu. "Üks asi on suur klubi, teine suur meeskond. Need on kaks eri asja," arutles ta.

"Tottenhamil pole mingisugust kohustust Premier League´i võita. Arsenalil ja Chelseal samuti mitte. Kui räägitakse suurest jalgpalliklubist, mitte meeskonnast, siis on jutt ajaloost, mitte hetkeolukorrast," võttis Mourinho kokku, vihjates, et Manchester Unitedil lasub võidukohustus.