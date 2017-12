Kahekordne male maailmameister Anna Muzõtšuk loobus Saudi Araabias peetavast turniirist, sest ta ei taha alluda riigis kehtestatud jaburatele reeglitele. Nimelt peaksid naissportlased võistluse ajal kandma keha katvat abaya't.

"Paari päeva jooksul kaotan mõlemad maailmameistritiitlid. Lihtsalt sellepärast, et ma ei soovi Saudi Araabiasse minna. Ma tõesti ei taha kellegi teise reeglite järgi mängida, kanda abaya't. Ma ei taha, et mind pidevalt saadetakse ja koheldakse kui teisejärgulist inimest," kirjutas Muzõtšuk sotsiaalmeedias.

"Aasta tagasi võitsin kaks tiitlit ja olin kogu malemaailma kõige õnnelikum inimene, aga nüüd tunnen end väga halvasti. Olen valmis enda põhimõtete eest seisma ja võistlusest loobuma, kuigi võiksin sealt teenida rohkem kui tosinalt võistluselt kokku. See on häiriv, aga kõige hullem on see, et peaaegu mitte kedagi seal riigis toimuv tegelikult ei huvita."

Tõsi, sest turniiri auhinnafond on rekordilised 1,7 miljonit eurot. Nõnda helde preemia taga on Saudi Araabia kroonprints Mohammad Bin Salman. Eesmärk on kohalikku spordielu reklaamida.

Lisaks Anna Muzõtšukile boikoteeris võistlust ka tema õde Marija.