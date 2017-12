Mainekas ralliajakirjanik ja Motorsport-Newsi kolumnist Colin Clark pani kokku lõppeva aasta WRC pilootide edetabeli. Ott Tänak mahtus viimasena poodiumile.

"Sai Sebastien Ogier´ kõrval sõitmisest kõvasti kasu. Suutis kogu hooaja head taset hoida ja teenis tänu sellele ka tulusa lepingu Toyotaga. Inimesed kipuvad unustama, et ta vahetas vahetult hooaja eel kaardilugejat. Kui see lööks nii mõnegi sõitja rivist välja, siis Tänakut see ei seganud. Koostöö Martin Järveojaga töötas terve aasta õlitatult ja tuleval hooajal on oodata palju võite," kirjutas WRC raadiohääl Clark.

Kui Tänak lõpetas ka hooaja kokkuvõttes kolmandana, siis eelnimetatud tabelis kerkis teiseks hoopis eestlase uus tiimikaaslane Jari-Matti Latvala. "Mitte keegi ei oodanud temalt nii head aastat. Ta tegi oma karjääri parima hooaja. Minu jaoks kõige rohkem arenenud piloot. Tuleval hooajal on tema üks kindel tiitlipretendent," kiitis Clark soomlast.

Esikoha teenis mõistagi viiekordne maailmameister Ogier. Tänaku seljataha jäi MM-sarja teisena lõpetanud Thierry Neuville. Esiviisiku lõpetas Elfyn Evans.