Korvpalliportaal Sportando teatab, et hooajaks 2018/19 liitub Euroliigaga kaks meeskonda, ehk Euroopa tugevaimas sarjas osaleb 18 meeskonda.

Väidetavalt teenib pääsu kõrgeimasse seltskonda ka EuroCupi (tugevuselt teine sari) teine meeskond. Võitja tagab edasipääsu automaatselt. Lisaks tagab Euroliiga koha Prantsusmaa meeskonnale Villeurbanne´i ASVEL, kus pallis aastatel 2009, 2010 Kristjan Kangur.

Liiga läbis alles poolteist aastat tagasi olulise muudatuse, kui 24 meeskonnast jäi alles vaid 16. Euroliigas on koht kindel 11 meeskonnal, kellel kehtib liigaga koostööleping. Need satsid on: Anadolu Efes, Baskonia, Moskva CSKA, Barcelona, Fenerbahce, Tel Avivi Maccabi, Milano Olimpia, Olympiacos, Panathinaikos, Madridi Real ja Kaunase Žalgiris.