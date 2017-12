Ragnar Klavani keskkaitserivaal Liverpoolis Dejan Lovren on sattunud oma kodumaal Horvaatias karmide süüdistuste ohrviks.

Nimelt süüdistatakse Liverpooli pallurit kohtus valeütluste andmises ning süüdi mõistmise korral võib teda ees oodata kuni viie aasta pikkune vanglakaristus, vahendab Total Croatia News.

Lovren andis tänavu sügisel tunnistusi Zagrebi Dinamo klubi endise tegevdirektori Zdravko Mamici kohtuprotsessis, kus Mamicit süüdistatakse korruptsioonis ja erinevates maksupettustes, mille käigus ta korduvalt mängijate üleminekute käigus raha oma taskusse pistis.

Kuulsamad üleminekud on just Lovreni 2010. aasta üleminek Lyoni ning Luka Modrici siirdumine 2008. aastal Tottenham Hotspuri.

Lovren väitis kohtus, et tema lepingul oli lisa, mille kohaselt laekus 50% üleminekusummast tema kontole (kust see hiljem mitteametlike teid pidi Mamici kätte jõudis). Prokuratuuri hinnangul kontrahtis sellist tingimust aga polnud ning nimetatud lepingulisa kirjutati keskkaitsja lepingusse tagantjärele.



Samasugused süüdistused on esitatud ka Luka Modricile.