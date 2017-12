Eesti aasta parimaks naisvõrkpalluriks valiti kõigest 19aastane Kertu Laak, kes vaatamata oma noorusele on tõusnud rahvusnaiskonna üheks rünnakuliidriks ja mängib koondise viimaste aastate uues tõusus suurt rolli.

"Kindlasti on tegemist hästi suure tunnustusega," lausus diagonaalründaja pärast auhinna kätte saamist. "Ei osanud oodata, sest nii palju koondislasi mängib välismaal ja neil on pikk karjäär selja taga. Minule, noorele tüdrukule, kes oma esimest välishooaega alustas, on see väga suur tunnustus."

Kuigi tänavust aastat kaunistavad noorukese Laaki jaoks kevadel Kohilaga võidetud Eesti meistritiitel ning Balti liiga hõbemedal, peab neiu tähtsaks ka kooli lõpetamist.

"Koondisemängud on mu jaoks alati väga erilised ja esimene välisleping on ka märgilise tähtsusega, aga tähtis ikkagi, et kool sai lõpetatud. Gümnaasium oli väga oluline mu jaoks ja otsustasin, et enne välismaale ei tiku, aga nüüd olen keskendunud võrkpallile," lausus ta.



Sügisest pallib ta Soome naiskonnas Salo LP Viest, kus eesmärk on lihtne - võita. "Soome kultuur ja keel pole nii kardinaarlselt erinevad Eesti omast, seega pikka aklimatiseerumist polnud vaja. Sihiks on nii meistritiitli kui ka karikavõidu kaitsmine ning eurosarjas kaugele jõudmine," sõnas Laak.

Suvel ootab mullust Balti liiga suurimat skooritegijat koos teiste koondislastega ees aga uudne Euroopa liiga, kus Eesti kuulub madalama tugevusgrupi ehk hõbeliiga A-alagruppi koos Šveitsi, Rootsi ja Kosovoga.



Laaki sõnul on ka seal eesmärgid kõrged: "Hõbeliigas tunduvad vastased meile väga tasemekohased, et sinna lähme kõiki võitma ja sama kehtib ka EM-valiksarja kohta, kuhu suuname koondisega põhirõhu. Finaalturniirle tahame kindlasti saada."