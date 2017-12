Vana aasta eelviimasel päeval oma lähte saavale Tour de Skile stardib tänavu vaid kolm Eesti suusatajat - Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ning Kristjan Koll.



Kuigi esialgu oli Kesk-Euroopas toimuvale traditsioonilisele jõukatsumisele plaanis üles anda ka sprinterid Marko Kilp ja Raido Ränkel, siis kergete külmetuste tõttu mehed ikkagi kaasa ei löö.



"Päris haigeks nad tegelikult ei jäänud, aga kurk oli natuke imelik ja otsustasime, et kuna neil on ka olümpiapääse juba kindlustatud, siis selle ühe sprindi jaoks me sinna sõitma ei hakka - enne teist sprinti on ju kavas veel kaks korda 15 kilomeetrit," sõnas Team Haanja treener Antti Saarepuu.

Ükski Eesti suusataja aga Tour de Skid lõpuni ei sõida - Veerpalu ja Koll teevad kaasa neli-viis starti, Tammjärv lõpetab tuuri pärast eelviimast etappi - peasihiks on 10. jaanuaril algavad Eesti meistrivõistlused, kus jagatakse samuti väärt olümpiakohti. "Me lihtsalt ei näinud põhjust, miks peaks selles valguses selle lõputõusu ka kaasa tegema," selgitas Saarepuu.

