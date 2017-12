Volkswagen Motorspordi direktori Sven Smeetsi sõnul on M-Spordi tänavune konstruktorite tiitel tõeline tasu Malcolm Wilsonile selle eest, et ta keerulistel aegadel autoralli maailmast ei lahkunud.

Teatavasti oli M-Sport vahepeal - pärast 2008. aasta lõppu kui Subaru taandus kuni 2013. aastani, mil Volkswagen liitus - ainus reaalne konkurent Citroeni tehasemeeskonnale ning sarjast ei taandutud ka pärast seda, kui 2012. aastal Ford nende toetamisest loobus.

"See on täiesti fantastiline, millega M-Sport tänavu hakkama sai," sõnas Smeets Autospordile antud intervjuus. "See on tõeline tänu Malcolm Wilsonile selle eest, et ta vaatamata Fordi lahkumisele autospordi juure jäi."



"Tema oli see, kes hoidis WRC sarja elus, pakkudes Citroenile konkurentsi olukorras, kus rajal käis vaid neli tehasetiimi masinat.," lausus Volkswageni direktor.



"Olen siiralt õnnelik tema ja M-Spordi üle. Tegemist on väärt autasuga kõikide nende tundide eest, mis tema, terve tehas, kõik inimesed ja kogu tiim siia on investeerinud."



Kõigele lisaks oli Smeets õnnelik ka Ogier' üle, kes varasemalt just Volkswageni roolis oma neli esimest maailmameistritiitlit noppis. "Kuna nad tegid seda ühe meie vana sõitjaga, siis tunnen ennast samamoodi väikest viisi asjaosalisena," lausus ta. "See on fantastiline, mida Seb ja Malcolm tegid."