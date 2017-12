Eesti Olümpiakomitee auhinnagalal „Spordiaasta Tähed 2017“ kuulutati välja Aasta noorsportlase laureaat – freestyle-suusataja Kelly Sildaru.

Kelly Sildaru ütles tänukõnes, et tegelikult eelistaks ta gala asemel olla hoopis mujal - suusatamas lumistel nõlvadel või käsipuudel. „Sellegipoolest on mul väga hea meel selle auhinna üle, millele on eeskätt kaasa aidanud minu kallis perekond – ema, isa ja väike vend. Lisaks toredad koostööpartnerid ja kaaasaelajad. Aitäh!“ ütles Sildaru.

Aasta noorsportlasele Sildarule andis auhinna üle Aasta seeniorsportlane 2017 Nadezda Poljakova – 71-aastane suusataja, kes võitis tänavustelt maailmameistrivõistlustelt vabatehnikadistantsidel kaks kuldmedalit ja ühe hõbeda.

Teist aastat järjest aasta noorsportlase tiitli pälvinud Kelly Sildaru teenis tänavu oma elu esimesel MK-etapil pargisõidus esikoha ja rennisõidus 2. koha. Samadel aladel krooniti ta ka 2017. aasta juunioride maailmameistriks. Teist aastat järjest võitis Sildaru Aspenis toimunud X-Mängudel pargisõidus kuldmedali, lisaks Big Air võistlusel hõbeda. Euroopa X-Mängudel Hafjellis tuli Sildaru Big Airis samuti teiseks.



Sildaru valiti Eesti parimaks noorsportlaseks teist aastat järjest.

Aasta noorsportlane selgitati välja spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.