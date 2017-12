„Spordiaasta Tähed 2017“ galal võitis Aasta meessportlane 2017 auhinna rallisõitja Ott Tänak.

Aasta meessportlase Kristjani andis Tänakule üle sulgpallur Kati Tolmoff.

Ott Tänak ütles tänukõnes, et väga soe tunne on saada Kristjan ja saada ühte nimekirja kõigi olümpiasangaritega. „Nüüd, kui saan Kristjani ka oma auhinnakappi panna, ongi jäänud ainult see üks karikas - viimane on kõige magusam ja kõige keerulisem saada. Järgmisel aastal läheme Martiniga uude meeskonda ja saame enda ümber ehitada selle tiimi, kellega loodetavasti saame seda ihaldatud tiitlit jahtida. Pikk tee on minna ja loodame ükspäev tiitli ka koju tuua,“ ütles Tänak, kes avaldas suurt tänu ka oma taustajõududele, toetajatele ja eriti perele.

Ott Tänak osales koos kaardilugeja Martin Järveojaga autoralli maailmameistrivõistluste sarjas, kus saavutas hooaja kokkuvõttes pilootide arvestuses 3. koha. Lisaks valiti Tänak rallifännide poolt ka WRC sarja aasta piloodiks ja krooniti M-Spordi meeskonna liikmena maailmameistriks. Hooaja kokkuvõttes teenis Tänuku juhitud ralliekipaaž punkte 11 MM-etapilt. Esikolmikusse jõudis Tänak seitsmel korral, võiduni jõudis neist kahel etapil. Lisaks teenis MM-etappidelt Tänak kaks teist, kolm kolmandat ning kaks neljandat kohta.



Teised finaali jõudnud nominendid olid: Heiki Nabi, Nikolai Novosjolov ja Janek Õiglane.

Aasta meessportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Eesti aasta sportlaste valimisel tegid spordifännid valiku ligi 65 000 korral, spordiorganisatsioone osales aasta parimate valimisel 66 ja spordiajakirjanikke 45.