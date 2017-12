Eesti aasta treeneriks valiti tänavu Eesti võrkpallikoondise rumeenlasest peatreener Gheorghe Cretu, kes üllatas tänukõne lõpus rahvast legendaarse eestikeelse fraasiga "ükskord me võidame niikuinii".

Hilisema intervjuu ajal ei salanud ta, et eesti keelt on raskem õppida kui Kristjani-nimelise kujuni jõuda.

Tõsi, ka tunnustus oli talle meeldiv üllatus. "Kui vaadata, kui kõlavad nimed on seda auhinda saanud, siis pean ütlema, et see on suur au," lausus Cretu Õhtulehele.