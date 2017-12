„Kõik need kolm aastat, mil mul ei olnud tulemust, tegin ikka tööd ja praegu see töö kandis oma vilju,“ sõnas aasta naissportlaseks valitud epeevehkleja Julia Beljajeva, kes sai sama au osaliseks ka 2013. aastal.

„Praegu tagantjärgi vaadates saan aru, et sportlane ei saa kogu aeg olla kuskil üleval,“ ütles ta Õhtulehele. „See lainetab, oled all, siis oled üleval jälle. Kõige tähtsam on see, et sportlane ei pea mitte kunagi oma unistustest keelduma. Nüüd ma tean, et nii kaua kuni mu unistus elab, nii kaua teengi sporti ja pingutan.“

Samuti sõnas ta, et järgmine aasta tuleb väga keeruline, sest samal tasemel püsida on paras pähkel.