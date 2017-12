"Tegelikult eriti polegi sõitnud," tunnistas ta. "Koolis kehalises kasvatuses on suusakursused, seal käin. Väiksem olin, siis käisin vanaema ja vanaisaga sõitmas, aga viimasel ajal on kiire olnud. Pole üldse jõudnud. Aga mulle meeldib. Praegu mäele ei tohi veel minna, aga murdmaad tohin ettevaatlikult ja rahulikult sõita. See on mõnus vaheldus."