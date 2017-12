„Kindlasti väga emotsionaalne, saada ühte nimekirja kõigi meie olümpiakuulsustega, sangaritega, see on kindlasti midagi muud,“ tõdes rõõmus Tänak pärast suure gala lõppu. „See ikkagi tähendab väga palju, midagi pole öelda.“

„Eks ta lõpuks on ikkagi kõik emotsionaalne,“ ütles saarlane. „Kõik sportlased, me üritame midagi inimestele tagasi anda, spordis emotsiooni pakkuda, aga midagi pole öelda, olla Eesti aasta meessportlane on uhke tunne ja kindlasti see karikas leiab omale väärilise koha.“