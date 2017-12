Aga Kuusk tuli olukorraga kenasti toime ja kirjeldas värvikalt, kuidas ta teistele nominentidele (võrkpallikoondis, Ott Tänak - Martin Järveoja ja paarisaeruline neljapaat) aasta jooksul kaasa elas. Sõudja Allar Rajagi kiitis hiljem, et südamest tuli, tore oli kuulata.

Suvel epeenaiskonna koosseisus koos Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Irina Embrichiga maailmameistriks kroonitud Kristina Kuusk tunnistas tagantjärele, et aasta võistkonna auhinna puhul peetud tänukõne Nordea kontserdisaali laval tuli talle väga ootamatu kohustusena.

"Jätsin kõnes rääkimata, mismoodi ma tegelikult kaasa elasin. See oli palju emotsionaalsem, aga pidin rahvale söödavat joont hoidma," lausus Kuusk naerulsui Õhtulehele.

Tänane Kristjan on viimase viie aasta jooksul juba kolmas, mille vehklemispiigad on võistkondlikult teeninud. "Arvan, et peame ühe veel saama, siis saame nelja vahel ära jagada."

Epeenaiste tähetund oli 26. juulil, mil nad Leipzigis kõik vastased auklikuks torkasid ja maailmameistritena juubeldasid. "Ootasime tegelikult pikalt seda tulemust. Tänavu õnnestus vormikõver täpselt ajastada ja juhused langesid ka soodsalt kokku. Sel päeval tuli kõik suurepäraselt välja."

Kuusk lisas, et praegu käib juba kõva töö uute tulemuste nimel. Jõuludel sai paar päeva puhata, kuid laias laastus asu ei anta. Kalender on tihe. 19. jaanuaril ootab meie parimaid naisi Kuuba pealinnas Havanas toimuv MK-etapp.

"Korra võib [aastale tagasi] mõelda, aga pikalt ei saa peatuma jääda, sest meie graafik on tõesti tihe. Ei anta väga aega mööduva peale mõelda. Pigem juba uued trennid kutsuvad."