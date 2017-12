Eile avalikustas Liverpooli jalgpallimeeskond, et on soetanud Virgil van Dijki mängijaõigused ning alates 1. jaanuarist on hollandlane nende hingekirjas. Sel puhul on paslik uurida natukene mehe tausta, et teada saada, kui kange klubisisese konkurendiga on keskkaitsja näol tegemist.

Van Dijki isa Ray on hollandlane, kuid mehe ema Ruby on Suriname juurtega.





Mehe auhinnakapis on kaks Šotimaa meistritiitlit ja üks Šoti karikavõistluste kuldmedal Glasgow Celticuga. Lisaks valiti hollandlane mõlemal seal veedetud aastal ka Šotimaa liiga sümboolsesse koosseisu.





Hooajal 2015/16, kui Southampton lõpetas Inglismaa kõrgliiga kuuenda kohaga, valiti just van Dijk fännide poolt parimaks mängijaks.





16 korda on 26aastane van Dijk käinud Hollandi koondise särgis väljakul. Oma debüüdi oranžide eest tegi ta 2015. aasta oktoobris 2:1 võidumängus Kasahstani vastu.





korda on 26aastane van Dijk käinud Hollandi koondise särgis väljakul. Oma debüüdi oranžide eest tegi ta 2015. aasta oktoobris 2:1 võidumängus Kasahstani vastu. 84 miljonit eurot käis Liverpool Hollandi koondislase eest lauale. Varasem maailmarekord kaitsemängija eest oli 58 miljonit krõbisevat, mille Manchester City käis lauale Benjamin Mendy eest.