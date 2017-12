Veidi enne seda, kui Liverpooli jalgpalliklubi avalikustas Virgil van Dijki ülemineku, andis Jürgen Klopp meeskonna kodulehele intervjuu, kus rääkis muuhulgas ka Ragnar Klavani tähtsusest.

Eesti jalgpallikoondise kapten on pärast vahepealset haiguseperioodi alustanud järjest kuues kohtumises ning neljas neist on suutnud Liverpool tagala puhtana hoida. Viimasest 12 kohtumises, kus Klavan väljakul on käinud, on oma puuri suudetud puutumatuna hoida seitsmes.



"Selles maailmas, eriti Inglismaal, kui vaadata kõiki neid suurnimesid ja summasid, mis hetkel mängijate eest välja käiakse. Kui te seda vaatate, siis näete, kui palju me Raggy eest maksime," sõnas sakslane.

"Väga mitmed Saksamaa klubid on minult juba uurinud, et kas ta on üleminekuturul saadaval, mida ta mõistagi ei ole," jätkas Klopp. "Ta on tõeline eeskuju kõikidele uutele tulijatele. Ta armastab siin mängimist. Sel hooajal, kui Joel [Matip] ja Dejan [Lovren] mängisid vahepeal hästi, ei pääsenud ta mitmes mängus järjest platsile, kuid on pärast seda ennast taas tõestanud."

"Ta peab olema enesekindel. Arvestades tema oskusi, siis ta võikski palju enesekindlam olla. See on tema ainus miinus, et ta tegelikult ei taju, kui hea ta on. Aga me töötame selle kallal.

Ta on väga heas vormis hetkel ja see on meie jaoks väga oluline. Nii Joel kui ka Dejan on väiksemate vigastustega kimpus olnud ja meie jaoks on väga oluline, et ta on saanud nende rolli üle võtta."