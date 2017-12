Eile valiti Eesti aasta treeneriks meie võrkpallikoondise rumeenlasest juhendaja Gheorghe Cretu, kes oma tänukõne lõpus kõiki saalisviibijaid ilusa eestikeelse lausega üllatas: "ükskord me võidame niikuinii".



Pärast galat antud intervjuus tõdes rumeenlane, et eesti keelt on tunduvalt raskem õppida kui Kristjani-nimelise kujuni jõuda. Seetõttu paluski Cretu abi võrkpalliliidult, kes talle lõpliku variandi välja pakkus.



Eesti Võrkpalliliidu kommunikatsioonispetsialist Mariel Gregor selgitas Õhtulehele, et soov eestikeelse lõppsõna järele tuli juhendajalt endalt, kuid esialgne mõte oli lihtsalt pöörduda Eesti rahva poole ja neid tänada. Ühel hetkel tärgatas aga Toomas Vara hoopis mõte, et kasutada Heinz Valgu kuulsat lauset "ükskord me võidame niikuinii."



"Selle lause tausta selgitasime talle ka ära, seega laval öeldes oli ta selle tähendusega kursis," lisas Gregor.



Cretust sai eile läbi alles aegade kolmas välismaalane, kes Eesti aasta treeneri auhinna pälvis. 2004. aastal teenis Kristjani Jüri Jaansoni treener Igor Grinko ning 2007. ja 2008. aastal Gerd Kanteri treener Vesteinn Hafsteinsson.