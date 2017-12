"Sportlane kõnetab rahvast ja rahvahääletusest me ei loobu, see on ka jabur," ütles Sukles Õhtulehele. "Valime aasta sportlast. Sport on emotsioon, mingil hetkel ratsionaalsus kaob. Olen võitjate üle õnnelik, aga tunnen kaasa neile, kes Kristjanit ei saa."

Võrreldes eelmise aastaga oli rahvahääletus tänavu värskendatud reeglitega - kui varem said huvilised igas kategoorias valida ühe parima, siis seekord kolm. EOK peasekretär Siim Sukles sõnas, et hetkel ei ole plaani uueks aastaks midagi muuta.

"Teema on ikka see, et sa pead oma ala inimesed suureks rääkima," nentis Sukles. "Sisu on neil kõigil võimas, aga peavad rahvani jõudma. Spordiinimesed peavad peeglisse vaatama. Jõulude ajal näidati "Gladiaatori" filmi. Seal öeldi, et võida rahvas enda poole. Lihtne!"

"Sport konkureerib inimese vabale kaheksale tunnile ja rahale," jätkas ta. "Alad konkureerivad tähelepanu eest, sportlased ka. Meedia ei ole kunagi vaenlane, meedia on meie partner."

Sukles usub, et see hääletuste tulemustes rolli ei mängi, et rahvahääletus on internetti kolinud.