Noor iirlane paikneb niivõrd madalal kohal ainuüksi seetõttu, et Vince McMahon - WWE Alfa ja Omeega - otsustas ühel hetkel, et Bálor ei lähe rahvale peale. Kuskohast vanameister sellise idee sai jääb aga selgusetuks, kuna iirlase matšid on reeglina alati kvaliteetsed ja pingelised. Kahjuks pidi endine Universal tiitli omanik aasta viimastel nädalatel leppima WWE hierarhia madalamatel pulkadel kükitavate karakteritega lävimisega, mis näib justkui McMahoni veidra karistusena.

9. Samoa Joe

Samoa raskekaallane üllatas sel aastal kõiki, kui astus vastamisi praeguse Universal tiitli omaniku Brock Lesnariga. Nende rivaalitsemine oli äärmiselt terav, kahe suure mehe omavaheline mõõduvõtmine aga ületas ootuseid. Kahjuks jättis aasta keskel aset leidnud vigastus Joe päris pikaks ajaks ringist kõrvale.

8. The Miz

The Miz sai uue hingamise küll juba eelmisel aastal, kui ta otse-eetris enda ülemuse näo täis sõimas, ent ka tänavu hoidis ta lippu kõrgel nii ringis kui ka sellest väljaspool. Eelkõige säras ta just nendel momentidel, mil ta seisis keset ringi, mikrofon käes ning tulised sõnad üle huulte voolamas. Teda oli lihtne vihata ning mees viis karakteriarengu täiesti teisele tasemele. Ainsaks miinuseks oli fakt, et The Miz pidi enda Intercontinetal tiitli lõpuks kellelegi teisele loovutama.

7. Neville

Kui Neville 2015. aastal enda RAW debüüdi tegi, oli ta kõigest üks naljakate kõrvadega lastesõbralik akrobaat. Kui ta aga 2017. aastal peale pikka vigastust tagasi tuli, sai temast üks kompanii kõige tõsiseltvõetavamaid kurjameid, kes suutis konkurente sõnadega hirmutada ning ei pidanud neid (sõnu, mitte konkurente) ka kunagi sööma hakkama. Ta suutis ainuisikuliselt WWE poolraskekaallaste klassi huvitavaks muuta ning tema tiitlimatš Austin Ariesega tänavusel Wrestlemanial oli ürituse üks alahinnatumaid tõmbenumbreid. Kahjuks pöörasid Neville ja WWE aasta lõpu poole pahuksisse ja nüüd on mehe tulevik kompaniis suure küsimärgi all.

6. Chris Jericho

Vanameister Chris Jericho on köite vahel jooksnud 90ndate algusest peale ning siiamaani pole näha ühtegi märki, et jaks niipea raugema hakkaks. Pigem vastupidi - mees on juba aastaid mitmel rindel (lisaks maadlusele tegeleb Jericho näitlejana, muusikuna ja juhib ka enda taskuhäälingut) tööd rüganud nii, et üks ei kannata teiste arvelt. Tänavu tundus aga, et maadlusmaastikul lükkas ta sisse hoopiski uue käigu, pakkudes meile kõige põnevamaid narratiive, humoorikamaid hetki ja oskuslikkust matil. Kõike seda premeeriti ka Ameerika tiitliga.

5. Alexa Bliss

Edetabeli ainus naine suutis lõppeva aasta jooksul üpriski palju korda saata ning seda kõike jäävad kaunistama ka mitte üks, mitte kaks, vaid lausa kolm tiitlit - Bliss alustas aastat SmacDowni naiste tšempionina ning peale nn. meeskonnavahetust haaras endale järgmisena RAW naistetiitli, millega tegi neiu ka ajalugu, olles esimene naine, kes kahe brändi tiitleid on omanud.

4. Cesaro

Cesaro on olnud tööloom juba aastaid, ent mitte miski ei väljenda seda paremini, kui moment septembris toimunud No Mercy üritusel, kui pisikese valearvestuse tulemusena Cesaro matši ajal hambad ees nurgaposti vastu lendas ning enda esihambad reaalselt ka igemetesse surus. Sellest tulenemata jätkas ta matši ning tegemist oli õhtu ühe parima heitlusega. Koos oma partneri Sheamusega võideti aasta jooksul ka mitu Tiimitiitlit.

3. Rusev

Kui rääkida maadlejatest, kelle andeid on aastate jooksul kriminaalselt alahinnatud, ei saa me mainimata jätta bulgaarlast Rusevit, kes aasta jooksul pidevalt ja pidevalt matil selili oli, seniks kuni teiste kasuks kolmeni loeti. Ometigi suutis härra sellest üle olla ning ülimalt lihtsa gimmick'uga august välja ja otse publiku südamesse pugeda. Matšide kvaliteedi osas pole mehel õnneks kunagi probleeme olnud ning jääb üle vaid loota, et 2018 on aasta, mil tal lubatakse n-ö vabalt joosta.

2. Braun Strowman

Kõnealuses kompaniis ei ole olemas ühtegi teist meest või naist, kelle areng oleks olnud üllatavam ja suurejoonelisem kui Braun Strowmani oma. Mees, kes vaid mõni aasta tagasi oli mati peal rohelisem kui kolmandat päeva juhilube omava nooruki autoklaasil ilutsev vahtraleht, pingutas tänavu ninast vere välja, et pakkuda publikule ääretult pingelisi matše ja meeldejäävaid momente ning tänu sellele on temast saanud RAW vankumatu nurgakivi.

1. AJ Styles