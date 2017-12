Aasta meessportlaseks valitud Ott Tänak andis televisioonile pika intervjuu, mis ilmub ETV ekraani 30. detsembril. ERRi spordiportaalis avaldatud klipis peatuti pikemalt tänavusel spordiaastal ning muljetati ka tulevikust Toyota roolis, kuid muuseas esitati meie armastatud autosportlasele ka mõni teravam küsimus.

Kuidas sa Eesti ajakirjanikega läbi saad?

Valikuliselt saan päris hästi ja valikuliselt pole vaja saada läbi. On ajakirjanikud, kes on reaalselt spordiajakirjanikud ja kirjutavad spordist. Ja on ajakirjanikud, kes tahavad teha ilusat kollast lugu, mis kogub palju klikke. Mul isiklikult ei ole vaja kollaste kaante peal esineda, pigem räägin spordist.