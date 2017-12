"Praegu on üpris raske temast rääkida, sest tehniliselt on ta veel Southamptoni mängija (üleminek jõustub 1. jaanuaril - M.T.)," ütles Klopp, kuid jätkas arutelu.

"Kvaliteet. See on põhjus, miks temast huvitusime ja miks ta ostsime," lausus Klopp.

"Kujutan ette, et inimesed mõtlevad "vau, on see alles number", aga minu jaoks pole see huvitav teema. Meie ei kujunda hindu, vaid turg. Liverpooli fännid peaksid esimese asjana unustama tema hinna."

Klopp lisas, et van Dijk toob meeskonda kvaliteet, iseloomu, head suhtumist ja muud säärast.

Teoreetiliselt võib hollandlane punases särgis debüteerida järgmisel reedel karikamängus Evertoni vastu, kuid Klopp vihjas, et see võib edasi lükkuda. Üheks põhjuseks asjaolu, et van Dijk oli jaanuarist septembrini vigastatud.

"Ta on pikk mängija. Nemad vajavad alati natuke lisaaega, et õiget rütmi leida. Eriti pärast üheksakuulist pausi. Aga pole probleemi, sest meil jagub sellele positsioonile kvaliteeti.