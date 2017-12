Liverpooli jalgpallimeeskond teatas eile, et on soetanud keskkaitsja Virgil van Dijki mängijaõigused ning alates 1. jaanuarist on hollandlane nende hingekirjas. Naljasõbrad haarasid kohe härjal sarvist ja monteerisid uudise valguses ühe "Sõrmuste isanda" paroodia, mille keskmes ka Ragnar Klavan. Eks vaadake ja otsustage ise, kui kvaliteetne too huumor oli.

"Look to my coming on the first light of the first month, at dawn look to the North West" #LFC #VVD pic.twitter.com/l7zlP8vFJK