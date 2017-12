Lõppenud Norra jalgpallimeistrivõistlustel 7. koha saanud Kristiansund BK teatas täna oma kodulehel, et sõlmis kaheaastase lepingu Eesti väravavahi Andreas Vaiklaga (20).

Sama klubiga liitus eelmisel nädalal poolkaitsja Brent Lepistu ning tänavuse aasta alguses ka keskkaitsja Nikita Baranov.

Klubi spordidirektor Kenneth A. Leren kodulehele: "Andreas on noor ja talendikas väravavaht, kes käis hooaja järel end näitamas. Ta jättis meile hea mulje nii mängija kui ka inimesena.

Oleme teda üle aasta jälginud ja teame, et temast huvitus ka üks Itaalia tippklubi. Seega oleme eriti rahul, et ta otsustas just meiega liituda. Näeme temas suurt potentsiaali ja ka väljakutset [senisele esiväravavahile] Sean McDermottile. Ootame põnevusega, et ta puhkeks meie tumesinises vormis õide."

Lõppenud aastal esindas Vaikla Soome kõrgliigas IFK Mariehamni. 33st võimalikust liigamängust sai ta kirja 26.