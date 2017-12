Neli aastat sisutühja meediamüra ilma ühegi vastuseta – nõnda võiks kokku võtta Michael Schumacheri suusaõnnetusele järgnenud aja. Seitsmekordsest vormel-1 maailmameistrist on saanud spordimaailma suurim saladus.

Täna neli aastat tagasi läks sakslane koos 14aastase poja Mickiga saatuslikule suusaretkele. Adrenaalinirohke eluga harjunud vormeliäss valis sõitmiseks hooldamata rajaosa, kus lume alt paistsid välja ka kiilad kivikamakad. Just tol päeval kukkus Schumacher sedavõrd õnnetult, et kadus ilmselt lõplikult avalikkuse eest. Mehele, kes kihutas vormeli roolis terve karjääri vältel riski piiril, sai saatuslikuks süütu suusasõit. Järjekordne tõestus, et saatusele meeldib iroonia.

Nende aastate jooksul pole Schumacheri kohta avalikustatud peaaegu ühtegi infokildu, mille abil tema reaalsest tervislikust olukorrast aimu saaks. Spekulatsioone ilmub maailma meedias igapäevaselt, kuid nende lugude eesmärk on pesuehtne klikinälg. Võib vist ilma suurema kahtluseta väita, et viimase nelja aasta maailma spordimeedia suurimad lugejanumbrid tekkisid uudistest, mille pealkirjas on mainitud Schumacherit. Eestis suudavad sel tasandil temaga konkureerida vaid Ott Tänaku vägevad teod.

Perekonna esindajad on omalt poolt selgitanud, et legendi eraelu jääb ainult koduseinte piiridesse. Ka Schumacherile endale meeldis pigem rääkida spordist, mitte millestki muust. Küll aga tundub kummastav, et kogu selle aja jooksul pole mitte kuskilt lekkinud adekvaatset infot, mis veidigi fännide teadmishimu vaos hoiaks. Jutt käib ju potentsiaalsest pommuudisest, mis tooks ükskõik millisele väljaandele au ja kuulsust. Piltlikult öeldes käib meediamaailmas võidujooks tõe suunas, kuid finišijoon ei paista veel kellelegi.