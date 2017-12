Nikolai Novosjolov torkas end tänavu poodiumile kahel tiitlivõistlusel. Medalikapp täienes MMi hõbeda ja EMi pronksiga. Spordiajakirjanikud ning alaliidud olid tulemustest lummatud ning valisid ta aasta sportlaseks. Tiitliks sellest siiski ei piisanud, sest rahvahääletusel ilmus Haapsalu epeevehklemisguru nime taha null. Miks nii?

Mullu tabas sama jant kettaheitjat Gerd Kanterit, kuid Novosjolovi olukord oli veel valusam, sest reaalsuses vajas ta esikohaks ning Kristjani kaminasimsile viimiseks rahvalt vaid üht punktikest.

Aasta atleedi valimised on lihtsalt ja loogilised – sportlased paigutavad pingeritta nii ajakirjanikud, alaliidud kui ka rahvas. Iga hääletuse edukaima saldole lisandub viis punkti, teisele neli jne. Viigi puhul osutub kaalukeeleks žurnalistide valik. Kristjaniga koju läinud rallisõitja Ott Tänak kogus 11 punkti (meedialt 4), Novosjolov 10 (5). Kui Nikolai 2010 ja 2013 maailmameistrina aasta atleediks pärjati, skooris ta täispunktid kõigilt kolmelt hääletajalt. Mis seekord kiiva kiskus?

„Eks ühelt poolt on see, et Kolja on lati nii kõrgele ajanud,“ lausub vehkleja ja alaliidu tehniline sekretär Jüri Salm. „Temalt oodatakse ainult kulda.“