Läinud öösel alustas hooaega Kaia Kanepi (WTA 100.), kes alistas Brisbane´i WTA-turniiri kvalifikatsiooni avaringis Kimberly Birrelli (WTA 349.) kindlalt 6:1, 6:3.

Kanepil austraallannaga suuri probleeme ei tekkinud, sest kogu kohtumine kestis veidi alla tunni. Teises ringis kohtub Kanepi samuti kodupinnal mängiva Sara Tomiciga (WTA 462.), kes alistas 6:1, 6:1 Kayla Dayst (WTA 138.). Kohtumine peetakse ööl vastu laupäeva.

Põhitabelisse pääsemiseks on vaja kvalifikatsioonis alistada kolm vastast.

Selle sama turniiri on Kanepi ka korra varem võitnud, kui edu saatis teda 2011. aastal. Auhinnafond on Brisbane´is 894 700 dollarit.