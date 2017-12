Kaunase Žalgirise korvpallimeeskond teenis eile õhtul Euroliigas viienda järjestikuse võidu ja tõusis tabelis neljandaks. Leedu tippklubi edu taga seisab rahvuskangelane Šarunas Jasikevicius.

"Selle matši võitsime iseloomuga," tõi Jasikevicius kodumaa meediale välja suurima põhjuse, miks Olympiacosest koduväljakul jagu saadi. "Teisiti poleks see võimalik olnud. Vastased teavad suurepäraselt, kuidas kaitsta ja rünnata. Olen õnnelik, et me rasketel hetkedel ei murdunud ja suutsime mängu enda kasuks kallutada."

Ja kuidas Žalgiris saanukski alla anda. Kaunase halli oli kogunenud rekordilised 15 480 inimest, kes omade võitu ootasid. "Kodupublik andis meile eelise. Nad aitasid meid rasketel hetkedele," kinnitas 41aastane loots.

Ühtlasi ei kaotanud Žalgiris detsembris ainsatki kohtumist. Kokku on 15 mängust võidetu 10, millest viimased 5 järjest. "Kümme võitu on fantastiline, kuid see ei loe praegu midagi," jäi Jasikevicius tagasihoidlikuks, kuid ta usub, et head seeriat on võimalik jätkata. "Meil pole mingit põhjust peatuda!"

Kui hooaja eel Leedu tippklubi play-off´i võimalusi ehk üleliia kõrgelt ei hinnatud - rääkimata medalitele võitlemisest - siis nüüd on olukord muutunud. Žalgiris on kerkinud neljandaks ning seljataha jäävad teiste seas nii tiitlikaitsja Fenerbahce kui ka Madridi Real. Järgmise kohtumise peab Kaunase au ja uhkus 5. jaanuaril, kui külla sõidetakse Belgradi Crvena Zvezdale.