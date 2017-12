18aastane Luka Doncic on 21. sajandi tõeline korvpallisensatsioon. Noore sloveeni hoog ei näita mingisugust raugemist ja tema takistamine on vastastele üha raskem. Järjekordse hiilgava partii pakkus Madridi Reali pallur eile õhtul.

Isiklikust statistikast on veelgi tähtsam võit võõralt väljakult valitseva Euroliiga meistri vastu. Seda olukorras, kus Realil on puudu viisikujagu põhitegijaid. Eriti hõredaks läks olukord korvi all. Vigastuse tõttu ei teinud kaasa Anthony Randolph, Gustavo Ayon ja Ogjen Kuzmic ning eilses kohtumises eemaldati teisel veerandajal kahe ebasportliku vea tõttu Walter Tavarez.

Lisaks eelnimetatutele on Reali laatsaretis veel Sergio Llull ja Rudy Fernandez. Vaatamata suurtele sõjahaavadele on Madridi tippklubi võitnud 15 mängust 9, millega püsitakse kuuendal kohal. Meeskonna edu põhineb suuresti Doncicil, kelle hooaja keskmine kasulikkuse näitaja on 25,9, mis on kogu liigas konkurentsitult parim tulemus.