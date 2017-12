5.-7. jaanuaril esmakordselt Otepääl toimuma pidanud kahevõistluse MK-etapp jääb lumepuuduse tõttu ära.

Võistluse ära jäämist kinnitas Õhtulehele peakorraldaja Ago Markvardt. See aga ei tähenda, et Otepääl tuleval aastal MK-etappi toimuda ei võiks. "Usaldus meie vastu kindlasti kahanenud ei ole, sest FISi esindaja (Jan Rune Grave) istub kõrval ja näeb, et korraldusliku poole pealt pole vaja ära jätta, vaid see on ilma vingerpuss," sõnas ta.

Otepääl oli kohal Õhtulehe fotograaf, kes õnnetuid olusid üles pildistas. Vaata, kuidas talvepealinnas olukord välja näeb.