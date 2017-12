„Seal hakkas vaikselt see (etapi ära jäämine) küpsema, tagasi hotellis saime ka kaks ilmaprognoosi Taimi Paljakult ja Ott Tänaku abimehelt (ilmaennustaja Hannes Tõnisson – toim.),“ kirjeldab Markvardt. „Kumbki meile pikemaajalist külma, mis lubaks piisavalt lund toota, ei ennustanud. Pigem oli prognoos plusskraadide ja nulli ümber, pigem sulatav kui lund juurde tootev. Siis otsustasime – ei saa riskida, et teeme võistluse ja siis päev varem peame teatame, et jääb ära.“

„Meie põhimõte oli mitte liiga kergelt alla anda, tahtsime võidelda võiduka lõpuni, aga mingil momendil tuleb piir ette,“ lisab ta.

Ürituse eelarve oli 500 000 eurot. Markvardt ei oska hetkel veel öelda palju sellest kaotsi on läinud, kulud lüüakse kokku jaanuari keskpaigaks.



„Palju kulutusi tegime, paljud jäid tegemata, ega raha jääb ka saamata seetõttu, et olime sunnitud canceldama.

Korraldamiseks kulunud tunde ta raiskamiseks ei pea, on saadud väärtuslikke kogemusi. Aga kas FIS usaldab edaspidigi Otepääd?

"Usaldus meie vastu kindlasti kahanenud ei ole, sest FISi esindaja (Jan Rune Grave) istub kõrval ja näeb, et korraldusliku poole pealt pole vaja ära jätta, vaid see on ilma vingerpuss,“ ütles Markvardt.



Milleks aga üldse niivõrd palju vaeva näha, kui Eesti talveilm on viimasel ajal kõike muud kui talvine.

„Ega kõik inimesed ei saagi aru, miks seda tehakse,“ alustab ta. „Kui me korraldame MK-võistlust, siis me ei tee seda ainult eesti inimese või ühe sportlase pärast. Läbi võistluse ja otseülekannete näitame, et on olemas väike Eesti riik, kus on lumi ja toredad inimesed nagu kõik teisedki. Näitame oma riigi võlusid ja tutvustame Eestit maailmale. Pikaajalisem eesmärk on turism, et inimesed tuleksid ja külastaksid.“