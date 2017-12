Nimelt meenutatakse sakslase 2016. aasta suvist sõnavõttu, kus ta kritiseeris Manchester Unitedit, kes oli just 105 miljoni euro eest ostunud poolkaitsja Paul Pogba. Klopp teatas, et kui jalgpallis hakkavad sellises suurusjärgus summad domineerima, siis tema enam alaga pistmist ei tee.

Briti meediast on jäänud kõlama mõte, et klubi omanikud tõestasid viimaks fännidele, et neil on tõsi taga ning lähiajal loodetakse suuri tiitleid võita. Samal ajal on nii Inglismaal kui Saksamaal pihtide vahele võetud peatreener Jürgen Klopp, kelle senise käekirjaga viimane tehing ei ühti.

Liverpooli jalgpallimeeskond näitas eile maailmale, et on tõsiseltvõetav konkurent kõikidele pururikastele tiimidele. Inglismaa klubi ostis 84 miljoni euro eest Hollandi koondise keskkaitsja Virgil van Dijki.

Samas tunnistas Mourinho, et mõistab konkurentide tegutsemist. "Liverpool teeb seda, mida tahab. Reaalsus on selline, et kui nad arvavad, et just see mängija on nende jaoks õige, siis tuleb summa ka välja käia, vastasel juhul jäädaks mehest lihtsalt ilma," rääkis Mourinho.

Manchester City juhendaja Pep Guardiola tõi välja, et tema tööandja poolt John Stonesi eest makstud 55 miljonit ei tundugi enam suure summana. "Liverpool sai endale suurepärase jalgpalluri. Selliseid summasid hakkamegi tulevikus nägema. Inimesed ütlesid, et Stones oli hinnaline, kuid nüüd tundub ta juba odavana."

Ka Klopp rääkis pressikonverentsil van Dijki teemal: "Viimastel aastatel toimuni on minu jaoks üllatav. Poole aastaga on kõik muutunud, kuid niimoodi turg toimib. Viimane asi, millest mina mõtlen, on mängija hind."

Pool aastat tagasi maksis Pariisi Saint-Germain Neymari eest rekordilised 222 miljonit eurot. Eile tegi Liverpool van Dijkist kõigi aegade kõige kallima kaitsja. Ilmselt ei jää tiitel kuigi kauaks hollandlase kätte.