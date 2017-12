13kordne maailmameister arvati Norra koondise esimeseks varumeheks, aga eile kinnitas peatreener Tor Arne Hetland, et kõik on terved ja Northugi teeneid vaja ei lähe.

Loomulikult leidub neid, kes on Kläbo ja Northugi eemalejäämise peale pahased. „Northug kuulub siiamaani murdmaasuusatamise tähtsaimate tegijate hulka. Talle vaatavad alt üles ka Saksamaa lapsed, mitte ainult norralased. On täielik lollus, et teda Tour de Skile ei lastud. Tahaks siin näha ka Kläbot. Kui teda pole, on ala palju igavam,“ ütles endine Saksamaa tippsprinter ja praegu televisioonis töötav Peter Schlickenrieder NRK-le.