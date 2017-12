Tali sõnul tegi ta selle käigu, et mängurütmi muuta. „Mõlemad diagonaalid olid väga head, aga midagi oli vaja muuta sidemängija käekirjas ja see käik õigustas end igati. Meie rünnak oli alguses nüri. Samas ajas kehv algus mehed vihaseks ja viimastes geimides anti endast kõik,“ sõnas Tali volley.ee vahendusel.

Hindrek Pulk ütles, et pole küll hiljutise hüppeliigese vigastuse tõttu veel väga heas vormis, aga täna tuli peaaegu kõik välja. „Töötasime väga meeskondlikult ja tahe oli meeletu, aga meil ongi väga ühtne tiim. Teisel pool võrku ma seda ei näinud. Ise pole veel väga hea, aga kõik asjad tulid peaaegu välja,“ rääkis Pulk ja kiitis oma konkurenti Siim Põlluäärt. „Meil on kõva konkurents, aga samas on ka kindlam tunne, kui tean, et isegi kui endal välja ei tule, siis on Siim olemas. Meie pikk pink on suur eelis, mida teistel meeskondadel ei ole,“ lisas Pulk.

Tartu juhendaja Oliver Lüütsepp tõdes, et otsustavatel hetkedel ei suudetud mängu enda kasuks pöörata. „Neljandas ja viiendas geimis panid vastased servil juurde ja sealt hakkas meie mäng ära kerima. Nemad said muudkui enesekindlust juurde ja meie ei pidanud oma asjadest kinni,“ sõnas Lüütsepp. „Kõige rohkem on kahju sellest, et suutsime saada kokku vaid 4 blokki! See on olematu tulemus.“

Statistikat: Lisaks Pulgale ja Põlluäärele jõudsid Saaremaal kahekohalise punktiskoorini ka Mihkel Tanila (15 punkti) ja Tomaš Halanda (13 punkti). Meeskonna vastuvõtt oli 56,4%, rünnak 56,8%. Servil tegi Saaremaa 13 viga ja lõi 8 ässa, blokist saadi 13 punkti.