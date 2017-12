Martin Müürsepp: "Ma ei saa hästi otse kõndida. Iga samm on valus ja joosta on väga valus." Kuidas 42aastane endine tippsportlane oma karjäärile tagasi vaatab? Mida arvab praegustest maailma asjadest, milliseks hindab toitlustusäri kogemust pubiga Kamikaze ning kuidas suutis kohaneda Iisraelis, Ameerikas ja Venemaal? Noortel mängijatel on siit paljugi õppida.

Kuidas Bolt ja Gatlin vastiku elevandiga põrkusid Laupäeva hilisõhtu Londoni olümpiastaadionil. Kell tiksub kesköö suunas. „Siin ruumis on ju elevant, kellest keegi ei räägi,“ teatab kohalik ajakirjanik Londoni MMi meeste 100 meetri jooksu esikolmiku pressikonverentsil. Õhk on elektrist pungil

Parimaid on raske valida. Seepärast me seda ei teinudki. Küll vaatas iga Õhtulehe sporditoimetuse liige läbi oma tänavuse luguderepertuaari ning valis sealt välja ühe silmapaistvaima. Põgus valik on teie ees. Head nautimist!

„Libastuda on väga lihtne. Aga end uuesti üles töötada... Olen seda oma nahal tundnud. See on nii pikk ja raske protsess. Praegust seisu peab hoidma,“ räägib odaviske eksmaailmameister Andrus Värnik oma 40. sünnipäeval.

Andrus Värnik (Robin Roots)

Andres Sõber: külmavärinad tulevad peale, kui meenutada, mis oli ja mis oleks võinud hullemini minna



Teeneka korvpallitreeneri Andres Sõbra (61) elurütm on sassi löödud. Heas mõttes. Pankrotiga lõpetanud Rakvere Tarvast enam pole ja nii juhendab Jorriks kutsutav Sõber Viru-Nigula spordihoones koolipoisse. Täpselt samasuguseid põngerjaid, kellega ta omal ajal Tallinnas alustas. Vahepeal kadunud jõud ja elurõõm on tagasi.

Andres Sõber. (Martin Ahven)

Videomäng ajas Saaremaa neiu kaklema ja kägistama, tasuks Euroopa meistritiitel



„Kägistamine pole midagi hullu, ainult vahel harva võib pilt eest kaduda,“ muigab 26aastane Liisi Vaht, seljas must kimono. Orissaarest pärit kleenuke neiu tegeleb üsna eksootilise võitlusspordiga – Brasiilia jiu-jitsuga.

Brasiilia jiu-jitsu Euroopa meister Liisi Vaht. (Jörgen Norkroos)

Peeter Kümmel annab mõista, et suusasprinterite allakäik algas Veerpalu dopingusüüdistusest

„Ma ei kavatse selle vaagnaga piirduda,“ vihjas suusasprinter Peeter Kümmel (34) kuus aastat tagasi, pärast Oslo MMi vabatehnikasprindi 6. kohta plaanile tiitlivõistlustelt medal(eid) koju tuua. Paraku on fakt, et tolle õnnestumise järel pole ta kordagi enam MK-sarjas poolfinaaligi ehk 12 sekka jõudnud. Miks pühendunud spordimehe karjäär just nõnda on kulgenud, seda käis Õhtuleht Kümmeli käest uurimas.

Peeter Kümmel (Stanislav Moškov)

Trimmerid ja Kumakese aastatellimus ehk Milliseid auhindu on võimalik Eesti jooksuvõistlustelt võita



„Survepesur, mille Mukunga Kirna mäelt võitis, lendab varsti Keeniasse. Aafriklane lubas seal autopesula püsti panna.“ Nii kirjutab Eesti üks paremaid kesk- ja pikamaa jooksjaid Tiidrek Nurme pärast Paide-Türi rahvajooksu oma blogis. „Hea uudis on see, et kolmanda kilomeetri vahefiniši jope on nüüd minu riidekapis,“ lisab ta.

Mukunga. (Reigo Teervalt)

Imeline perekond – põhjus, miks Eesti sportlased maailmas läbi löövad



“Kõige raskem üksi elamise juures oli see, et lapsed ei näinud isa,“ tõdeb Lissel Poom. „Mõtled küll, et lähed igal nädalavahetusel isale külla, aga ikka juhtub, et üks lastest on haige või midagi muud. Vahepeal see periood, kus isa ei näinud, venis mitme nädala peale. Andreas hakkas üks hetk isast natukene võõranduma, ei tundnud enam sellist sidet. Ta oli päris pisike siis. See oli kõige raskem. Mart ise tundis ka laste lähedusest puudust.“

Lissel ja Mart Poom. (Jörgen Norkroos)

Uhked vanemad: Maik-Kalev Kotsar on rahumeelne perfektsionist