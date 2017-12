Norra ajalehe VG kolumnist Leif Welhaven kutsub täna alanud murdmaasuusatajate mitmepäevasõitu Tour de Skid hoopis "Tour de Paroodiaks", sest Pyeongchangi olümpia nimel otsustasid paljud tipud tuurist loobuda.

Eriti hull on seis naiste seas, kus kohal pole Marit Björgenit, Charlotte Kallat, Stina Nilssonit ja Ragnhild Hagat.

"Kui suurest lõputõusust üles saad, on juba suur võimalus Tour de Ski ära võita. Hea küll, see oli väike liidaldus. Aga lisaks kindlatele eemalejääjatele on jätavad Ingvild Flugstad Östberg, Heidi Weng ja Astrid Jacobsen tuuri suure tõenäosusega pooleli, et treeningutele keskenduda," kirjutas Welhaven.

"Kindlasti tähistab 9. jaanuaril Val di Fiemmes võitu hea suusataja, aga küsimus jääb: kuidas mõjub nii nigel osavõtt Tour de Ski mainele?" lisas ta.

Meeste seas on kohal rohkem tippe, aga kaks suurimat staari ehk Johannes Hösflot Kläbo ja Petter Northug vaatavad võistlust siiski kõrvalt. Esimene keskendub puhtalt olümpiaks ja teine ei pääsenud kehva vormi tõttu Norra koondisesse.