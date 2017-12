Järvamaa võrkpallimeeskonna poolehoidjad said täna tükk aega hinge kinni hoida, kui nad ühel hetkel oma nurgaründaja Michael Michelau Instagrami vaatasid.

Nimelt vaatas ameeriklase kontolt vastu kurb teadaanne: Järvamaa klubi äparduse tõttu ei lubatud teda New Yorgis tööviisa puudumise tõttu lennukile , mistõttu kuulutas Michelau, et tema tänavune vollehooaeg on sellega ka lõppenud.

Kuvatõmmis.

Järvamaa võrkpalliklubi mänedžer Veiko Tihemets kinnitas aga Õhtulehele, et päris nii hull asi siiski pole ja avaldas lootust, et esmaspäeva hommikuks on asjad korras.



"Tegemist oli klubipoolse arusaamatuse või õigemini meie kogemuste puudumisega," lausus Tihemets. "Pole varem selliste asjadega kokku puutunud ja praegu, pühade ajal, kui ametid polnud kogu aeg lahti, ei liikunud asjad nii kiiresti, kui olnuks vaja. Seega jäime paar päeva paberite edastamisega hiljaks, aga praeguseks oleme kõik toimingud ära teinud."