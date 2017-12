2. Kui tõsiselt meeskonnad mängu võtsid?

Õhustiku kirjeldamiseks sobib kõige paremini sõna "pingevaba". Jah, aeg-ajalt said mängijad kohtunike peale pahaseks, aga see on korvpalli sisse kodeeritud.

Teisel poolajal pani Kalev kaitses teise käigu sisse ja siis hakkas Tartul juba raske. Sel hooajal piisab Kalevile võitmiseks isegi sellest, kui pool mängu täiega panna.

3. Tartu uus peatreener Priit Vene teatas enne hooaja algust, et nende eesmärk on Eesti meistrivõistluste kuldmedal. Kui tõenäoline see on?

Võimalus on ehk 10 protsendi ümber. Kalevlaste uus juhendaja Donaldas Kairys on muutnud kaitse agressiivsemaks ja vähemalt Tartu nullimiseks piisab sellest täiesti. Ühisliiga vastased on muidugi kõvemad ja seal on Kalevil raskem oma tahtmist peale suruda.

Eesti liiga kontekstis peaks aga Kalevit tabama suur vigastustelaine, et konkurendid reaalseid lootusi hellitada võiksid.

4. Kohustuslik küsimus Tartu mängude puhul: kuidas esinesid noored?

Robin Kivi jäi kaitses Branko Mirkoviciga korralikult hätta, Märt Rosenthali ja Hendrik Eelmäe eksimused polnud nii silmapaistvad. Rünnakul ei näidanud trio üles erilist enesekindlust. Samade meeskondade hooaja esimeses matšis tõusis vähemalt Eelmäe korralikult esile. Pole midagi teha, tuleb oodata järgmist korda.

5. Kes olid mängu parimad?

Kalevi poolt Branko Mirkovic. Kui ruumi oli, lahendas ta ise ära, kui mitte, söötis Cedric Simmonsile ja korv ragises. Kohtumise ilusaima soorituse auhind läheb Kristjan Kangurile, kes mängis teise veerandaja alguses Thomas van der Marsi osava seljatagant sööduga korvi alla täiesti vabaks.

Kalevlaste teine mängujuht Sten Sokk tegutses samuti kasulikult ja kahekesi mängiti tartlaste Vytenis Cizauskas selgelt üle.

Tartu poolt tasub ehk esile tõsta Kristjan Kitsingut, kes on iga aastaga muutunud kaugvisetel aina enesekindlamaks. Täna tabas ta kaare tagant 7st 4.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Paneme siia treenerite ja mängijate kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?