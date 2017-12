Kuigi USA aja järgi on 2017. aastanumbri sees veel mõned korvpalliliiga NBA kohtumised pidamata, on õige aeg heita pilk mängijatele, kes on kaks ja pool kuud kestnud hooaja jooksul statistliselt enim silma paistnud.

Suurimad punktikütid (kõik andmed nba.com-ist):

1. James Harden 32,1 (*viimati lõpetasid terve hooaja kõrgema näitajaga Kobe Bryant (35,6) ja Allen Iverson (33,1) hooajal 2005/2006)

2. Giannis Antetokounmpo 29,1 (*teel Euroopa rekordini, seni on tippmark Dirk Nowitzki käes, kui ta viskas hooajal 2005/2006 keskmiselt 26,6 punkti)

3. LeBron James 27,8

4. DeMarcus Cousins 26,2

5. Kevin Durant 25,9

...

12. Kristaps Porzingis 24,5

58. Lauri Markkanen 14,7