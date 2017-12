Brisbane'i turniiri kvalifikatsiooni kolmandas ringis 6:4, 6:1 briti Heather Watsoni alistanud ja põhitabelisse pääsenud tennisist Kaia Kanepi ütles turniiri kodulehele, et teda Austraalias valitsevad kuumad ja niisked olud ei heiduta.

"Mulle see kliima meeldib. Viimastel päevadel on siin olnud väga niiske, aga on meeldiv, et väljakud on kaetud. Pealgi on väljakukatted kiired ja see sobib minu mängustiiliga," lausus 2012. aastal Brisbane'is triumfeerinud Kanepi.

Homseks lubatakse Brisbane'i sooja 32 kraadi ja oodata on ka äikesevihma.

Põhitabeli esimeses ringis läheb Kanepi vastamisi venelanna Daria Kasatkinaga (WTA 24.), kellega ta kohtus ka sügisel US Openi kaheksandikfinaalis. Siis jäi eestlanna mäletatavasti peale. Kui Kanepi on edukas, tuleb talle teises ringis vastu kas austraallanna Ashleigh Barty (WTA 17.) või ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 42.).