Novembri keskel NBA meeskonna New York Knicksi ridadest välja arvatud Leedu koondise põhitegijate sekka kuuluv Mindaugas Kuzminskas naaseb Euroopasse ja tema klubiks saab Euroliigas palliv Itaalia hiid Milano Emporio Armani.

Portaali Eurohoops andmetel on 28aastane Kuzminskas Milanoga tingimustes kokkuleppele jõudnud, anda on vaja veel viimane allkiri. 206 cm pikkust leedulast tahtis enda ridades näha ka Istanbuli Anadolu Efes.

Kuzminskas tegi Knicksi eest kaasa mullu 68 mängu, mille jooksul viskas keskmiselt 6,3 punkti. Sel hooajal pääses ta platsile vaid ühes kohtumises ja enne oma vabastamist jõudis ta vähese mänguaja üle imestust avaldada.

"See on päris suur pettumus. Eelmisel hooajal oli mul paremaid ja halvemaid perioode, kuid üldises plaanis tegin head tööd. Ootasin teistsugust algust, eriti pärast väga edukat suve. Tunnen, et mängisin EMil paremini, kui nii mõnigi teine NBA mängumees," rääkis ta New York Postile.

Enne ookeani taha siirdumist esindas Kuzminskas Euroliigas Kaunase Žalgirist ja Malaga Unicajat.