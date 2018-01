Eesti korvpallikoondislased Tanel Kurbas (29, Levice) ning Janari Jõesaar (24, Kalev/Cramo) tulevad eelkõige meelde tänu lennukatele pealtpanekutele. Kurbaselt oodati aastaid suurt läbimurret, aga nüüdseks on tõenäoline, et seda ei tule. Pärast pikka Tartu perioodi siirdus ta Rootsi ja Slovakkia kõrgliigasse, mis on Eestiga samas kaalukategoorias. Ometi on Kurbas siiamaani koondise jaoks vajalik tegija.

Sarnane saatus võib oodata selleks hoojaks Kalev/Cramosse siirdunud Jõesaart, ent kõik on puhtalt tema teha.

Basketball võttis kaks sarnase profiiliga mängijat luubi alla ja pani nad vastamisi. Ajakirja detsembrinumbris asetasid Eesti spordiajakirjanikud Jõesaare Eesti korvpallurite edetabelis neljandaks ja Kurbase üheksandaks. Ent küsitlus tehti enne Kalevi treenerivahetust ja Jõesaare mänguaja kokku kuivamist.

Füüsis