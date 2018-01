Tõenäoline näib ründetähe Philippe Coutinho müük – brasiillane soovis lahkuda juba suvel, kuid jäi siiski meeskonda, sest Liverpool polnud nõus Barcelonat jutule võtma. Erinevate allikate sõnul on Barcelona valmis brasiillase teenete eest pakkuma vähemalt 130 miljonit naela ja Liverpoolil võib olla väga raske seesugust summat tagasi lükata. Spekulatsioonile valas veelgi õli tulle Nike’i ametlik Barcelona pood, kus kirjutati, et Coutinho on Camp Noul valmis suurteks tegudeks ja palus fännidel kiirustada, et saada endale pallivõluri 2017/18 aasta mängusärk. Hiljem postitus kustutati.

1. Philippe Coutinho liitub lõpuks ikkagi Barcelonaga. Ilmselt on suuremale osale Eesti jalgpallifännidest taas kord üleminekuaknas kõige olulisem Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli käekäik. Teatavasti on Merseyside’i klubil juba esimene ost sooritatud, meeskonnaga liitub nüüdsest läbi aegade kalleim keskkaitsja Virgil van Dijk. Selline ost tõstab paratamatult päevakorda spekulatsiooni, kas keegi sarnase summa eest ka maha müüakse.

Õhtulehe hinnang: Kuigi märgid näitavad, et Coutinho lahkumine on tõenäoline, ei tasu Nike’i prohmakast veel põhjapanevaid järeldusi teha. ESPNi andmetel on Liverpool nii Barcelona kui ka Nike’i peale vihane ja võib Barcelona spordikohtusse kaevata, mis tähendaks ilmselt tehingu luhtumist. Enne hinnangu andmist tuleks paar päeva sündmuste arengut jälgida.

2. Alexis Sanchez lahkub Arsenalist ja liitub Manchester Cityga. Ka see üleminek oli juba suvel päevakorras, kuid Arsenal ei suutnud Tšiili ründetähele asendajat leida ja nii jätkas Sanchez Arsenalis. Tänasel päeval on aga Alexise lepingu lõpuni jäänud vaid kuus kuud ja uue kontrahti sõlmimine tundub olevat välistatud.

Alexis Sanchez. (AP/Scanpix)

Selle tulemusena levivad vastakad kuuldused – ühest küljest on Arsenali peatreener Arsene Wenger tõenäoliselt Alexise jätkamise osas lootuse kaotanud ja valmis Tšiili koondislase 35 miljoni naela eest maha müüma, teisest küljest on Sancheze vaieldamatu eelistus taasliituda endise treeneri Pep Guardiolaga, tolle juhendatav Manchester City on aga olnud niivõrd võrratus hoos, et uute mängijate ostmine pole klubile tingimata vajalik.

Õhtulehe hinnang: Kui brasiillasest ründetähe Gabriel Jesusi hiljutine vigastus nõuab enam kui kuuajast mängupausi, on Guardiolal põhjust ründeliini kindlustada. 35 miljoni naela suurust üleminekusummat võib nimetada meeskonna omaniku Sheikh Mansouri jaoks kommirahaks. Tõenäoliselt on Sanchez hiljemalt veebruari alguses City mängija.

3. Alex Sandro lahkub Juventusest. Vaikselt maailma paremate vasakkaitsjate sekka tõusnud Sandro on viimase aasta jooksul tõusnud Inglismaa klubide huviorbiiti. Inglismaa ajalehe The Telegraph andmetel on brasiillasest huvitatud nii Manchester United kui ka Chelsea. Mõlemad klubid vajavad uut äärekaitsjat ja Sandro on taseme poolest kindlasti atraktiivseim sihtmärk.