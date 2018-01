Pole raske arvata, et pärast võiduvärava löömist ei arvata Liverpoolis Klavanist just halvasti. Klubi tegemisi kajastav fänniportaal This is Anfield pärgas eestlase tiitliga "Man of the Match".

"Suutis teisel poolajal lüüa klaariks ohtliku olukorra, kus pall võinuks kergelt minna ka oma väravasse. Andis mitu head söötu, kuid Burnley viigivärava eel lasi Sam Vokesil end vabaks joosta ja peaga sööta. Heastas selle veidi hiljem, suunates Lovreni pealöögi kindlalt võrku, andmata vastastele võimalust palli väravajoonelt minema lüüa," kirjutas This is Anfield saateks hindele 7,5.

Sama kõrge hinde said veel avavärava autor Sadio Mane ja keskväljamootor Emre Can. Klavanile söödu andnud teine keskkaitsja Dejan Lovren sai hinde 7.