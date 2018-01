Inglismaa jalgpalliliigas Liverpooli kasuks mängus Burnleyga võiduvärava löönud Ragnar Klavan rõhutas, et teadis, mida mängu saatuse otsustanud karistuslöögi ajal teeb ning tõstis ühtlasi esile tervet meeskonda.

"Teadsin enne karistuslöögi sooritamist, et tahan sinna (kaugema posti juurde - toim) joosta. "Kui keegi suunab teise posti juurest palli sinna, avaneb suurepärane võimalus. Tahtsin olla kindel, et pall läheb väravasse. See läinuks võib-olla minu puutetagi sisse, kuid palju Burnley mängijaid oli ka ümber," rääkis Klavan portaalile Anfield HQ.

"Meil on on olnud palju sarnaseid mänge, kus kaotame punkte, kuid võitlesime lõpuni. Peame samas vaimus jätkama. Meil on suurepärane tiim ja näitasime seda täna taas. Siin pole kunagi kerge võita. Eelmine mäng oli alles kaks päeva tagasi, kuid igaüks oli valmis esile astuma," lisas ta.