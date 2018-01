KORVPALL

Rahvusvaheline autorendi- ja täisteenusliisingu ettevõte AVIS Eesti ja Rapla Korvpallikool allkirjastasid 2017. aasta viimase Alexela Meistriliiga mängu eel koostöölepingu.

AVIS jätkab meistriliiga meeskonna, naiskonna ja Rapla Korvpallikooli nimisponsorina veel täiendavad kolm aastat.

AVIS Eesti esindaja Hardi Isoki sõnul on ettevõte näinud, et Rapla Korvpallikool on senise kahe ja poole aastaga teinud suure arenguhüppe nii alustavate korvpallurite treeningutes kui ka meistriliiga meeskonna mängutasemes. “AVIS UTILITAS Rapla meeskonna 2016/2017 hooaja hõbemedal ja Payless Rapla võistkonna tiitlivõit näitasid, et panustamine Rapla korvpalli on oluline – võistkonnad on olnud kogu Rapla korvpalli kogukonnale heaks eeskujuks,” tõi Isok esile, lisades, et Rapla korvpallikooli fännid innustavad ka AVIS-t edasi toetama Rapla korvpalli, et seeläbi anda oma panus kohaliku kogukonna arengu ja sidususe toetamisel.

“Nii nagu äris on ka spordis oluline võidelda lõpuni, sest võidavad vaid need, kes võitlevad lõpuni. Meil on hea meel näha Avis Utilitas Rapla korvpallimeeskonna võidutahet ja valmisolekut võidelda lõpuni. Nii edasi minnes võidame lõpuks niikuinii ja võidame ka fännide ja toetajate poolehoiu,” rõhutas nimisponsori esindaja.

Kuna spordis on edu võtmeks järjepidevus, jätkab AVIS, Budget ja Payless brände opereeriv ettevõte ka järgneval kolmel aastal Rapla korvpalli toetamist, et kohalik kogukond, noored ning ka tippmängijad saaksid hoida korvpalli Raplas ja Eestis au sees.

Rapla Korvpallikooli tegevjuhi ja meeskonna mänedžeri Jaak Karpi sõnul on Rapla korvpall teinud viimastel aastatel tugeva kasvu, mida tõendavad nii võistkondade mängutulemused kui ka kogukonna kaasatus. “Korvpall on juba võitnud Raplamaal rohkelt südameid ning suur osa Rapla kogukonnast kas mängib või elab korvpallile kaasa. Hindame AVISe stabiilset panust Rapla korvpalli edendamisse, tänu millele tugevnevad võistkonnad ja ka kogu korvpalli kogukond,” rõhutas Karp. “Nii AVISe ettevõtte kui selle töötajate toetus Rapla kui korvpallilinna arengusse on viimasel kolmel aastal olnud tuntav – näeme, et ettevõtte nägemus Rapla korvpalli arengust ühtib korvpallikooli visiooniga, mis teeb sponsorluskoostöö veelgi tugevamaks,” nentis Karp.

Rahvusvahelisi autorendiettevõtteid AVIS, Budget ja Payless juhib Eestis Ideal OÜ, kes asus Rapla Korvpallikooli toetama 2014. aastal. Nimisponsori lepingut pikendati veel täiendavalt kolmeks aastaks ehk 2020-2021 hooaja lõpuni.