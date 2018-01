Sellest hoolimata võib Bayern just praegu mehele otsa vaadata ning otsustada ta rahaks teha. Nimelt kehtib Vidali leping Müncheni klubiga 2019. aasta suveni, mistõttu on praegu, poolteist hooaega enne kontrahti lõppemist, meest turuhind kõige parem.

Saksamaa väljaande Bild andmetel on kahekordse Copa America tšempioni vastu huvi tundnud Londoni Chelsea, kes esialgsetel andmetel pakub mehele kaks korda suuremat aastapalka kui Saksamaal. Lisaks finantseeriks Bayern niimoodi Leon Goretzka ostu.

Õhtulehe hinnang: Kui uue aasta esimestel tundidel kihas kogu Saksamaa meedia Goretzka võimalikust üleminekust Bayernisse, siis praeguseks on mehe enda agent jutud vaigistanud. See ei tähenda, et Schalke keskväljamaestro kusagile enam ei liiguks, kuid vähemalt esialgu on liigakonkurent pika ninaga jäetud.



Vidali müümine oleks Jupp Heynckesi meeskonna jaoks loogiline olnud just Goretzka tulekuga, kuid praeguses olukorras on treeneril lihtsam tugineda 30aastasele tšiillasele.

Arturo Vidal. (AFP PHOTO)

2. Madridi Real murrab Hazardi nimel seifi lahti?

Inglismaal on hakanud väljaanded paari panema Londoni Chelsea rünnakute arhitekti Eden Hazardi ja Madridi Reali.

Omal ajal iga ostuga maailmarekordi purustanud Hispaania suurklubi tehingud jäävad praegu küll Neymari-222-miljoni-euro varju, kuid see neid ei heiduta. Belglase eest plaanitakse välja käia "vaid" 135 miljonit eurot, mis oleks siiski Inglismaa kõrgliiga rekord.

Hazardi leping Chelseaga kehtib 2020. aasta suveni. Just üle 2 aasta kehtiv kontraht võib aga osutuda Londoni meeskonna hukatuseks.

Madrid võib Abramovitši survestada faktiga, et belglase turuväärtus on hetkel läbi aegade suurim. Põlise ärimehena oleks venelane kindlasti ahvatletud Hazardi seejärel rahaks tegema, kuid küsimus on, kas ta leiaks belglasele ka väärilise mantipärija?

Õhtulehe hinnang: Inglismaa esiotsaklubide superstaaride võimalikest üleminekutest kas Madridi Reali või FC Barcelonasse räägitakse iga üleminekuaken, mistõttu ei saa neid kunagi liiga tõsiselt võtta.



Asjale lisab aga vürtsi Hazardi isa Thierry intervjuu Belgia ajalehele Le Soir, kus papa tunnistas, et poeg ootab huviga, kas kuninglik Madrid ta vastu tõesti huvi tunneks.

Küll aga tähendaks selline üleminek, et Real on lõplikult loobumas Neymari jahtimisest, sest vastasel juhul on neil väga keeruline finantsilise ausa mängu põhimõtteid järgida. Maailma uhkeimast saagist minema jalutamine ei tundu aga Reali staatusega meeskonna jaoks kohane.

Eden Hazard. (Reuters)

3. Rafinha eelistab mänguminuteid tiitlitele?

24aastane FC Barcelona poolkaitsja on Kataloonia suurklubiga võitnud Hispaanias kõik, mis võita annab. Lisaks on mees triumfeerinud ka Meistrite liigas.

Auhinnakapp on mehel särav, kuid mänguaeg pole mehel Barcelonas kunagi teab mis suur olnud. Aprillis saadud vigastus ja tehtud operatsioon on teda senimaani üldse palliplatsilt eemal hoidnud ning pärast pikka traumat pole mehe koht algkoosseisus üldse kindel.

Kohaliku väljaande Mundo Deportivo sõnul on brasiillane keerulises olukorras otstanud hoopis klubi vahetada ning andnud oma üleminekusoovist teada ka meeskonnale, kes poolkaitsjale nüüd uut kosilast hakkab otsima.

Õhtulehe hinnang: Olukorrast, kus üleminekusoov on juba esitatud, tavaliselt pääsu pole. Seda enam, kui Rafinha tõepoolest Barcelonas esimesse ešeloni enam ei kuulu.