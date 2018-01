Tour de Ski liider Ingvild Flugstad Östberg teatas Norra televisioonile, et suure tõenäosusega ta tänavust suusatuuri lõpuni ei sõida.



"Kindlasti osalen kahel järgmisel etapil Oberstdorfis. Pärast seda kaalun aga tõsiselt, mis oleks minu jaoks kõige parem," lausus norralanna. Otsuse taga on ilmselt neiu mullune kogemus, kui ta pärast suusatuuri läbi sõitmist Lahti MMil täielikult põrus. Soomes toimunud tiitlivõistluselt jäi Östbergi parimaks kohaks 10 km klassikasõidu kaheksas koht.

"Kui ma peaksin pärast Oberstdorfi etappe tuuri juhtima, oleks kindlasti raske loobuda, kuid ma pean ka olümpia peale mõtema," lisa norralanna.

Östbergi edu kaasmaalase Heidi Wengi ees on 32,8 sekundit, kolmandal kohal olev ameeriklanna Jessica Diggins kaotab minut ja 26,9 sekundit.



Pühapäeval Val di Fiemmes ränkraske tõusuga lõppev suusatuur jätkub homme, kui kavas on klassikasprint.