USA hokiliit tegi eile avalikuks PyeongChangi olümpiale sõitvad hokikoondised.

Kuigi juba varasemalt oli teada, et meestekoondises Põhja-Ameerika profiliiga NHLi mängijad ei näe, ei lähe ameeriklased Lõuna-Koreasse siiski päris koolipoistega.



Lisaks USA üliõpilasliigas mängivatele meestele on nimekirjas Euroopas hokijääd kulutavad mängijad, kellest 15-l on ka NHLi kogemus olemas.

USA hokikoondise kapteniks on Brian Gionta, kes on NHLis jääl liuelnud 1006 kohtumises ning olnud nii Montreal Canadiensi kui ka Buffalo Sabresi kapteniks. Ühtlasi on Gionta näol tegemist ainsa hokimehega, kellel on varasem olümpiakogemus, kuuludes 2006. aasta koondisesse.